نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على برنامج الجولة الأولى للدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتاج الكثير من الأشخاص إلى التعرف على أبرز ما تأتي به مباريات الجولة الأولى ضمن الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم وهو ما يوفره لكم دوت الخليج الرياضي خلال مقالنا اليوم.

تعرف على برنامج الجولة الأولى للدوري الأوروبي

ويأتي برنامج الجولة الأولى للدوري الأوروبي وفق ما يلي:-

الأربعاء 25 أيلول/سبتمبر

(16:45) ألكمار (هولندا) - إلفسبورغ (السويد)

بودو غليمت (النروج) - بورتو (البرتغال)

(19:00) غلطة سراي (تركيا) - باوك (اليونان)

لودوغوريتس (بلغاريا) - سلافيا براغ (الجمهورية التشيكية)

أندرلخت (بلجيكا) - فيرينتسفاروش (المجر)

نيس (فرنسا) - ريال سوسييداد (إسبانيا)

ميدتيلاند (الدنمارك) - هوفنهايم (ألمانيا)

دينامو كييف (أوكرانيا) - لاتسيو (إيطاليا)

مانشستر يونايتد (إنكلترا) - اف سي تفينتي (هولندا)

الخميس 26 أيلول/سبتمبر

(16:45) فنربهتشه (تركيا) - سان جيلواز (بلجيكا)

مالمو (السويد) - رينجرز (اسكتلندا)

(19:00) أف سي أس بي (رومانيا) - أر أف أس (لاتفيا)

أياكس (هولندا) - بشيكتاش (تركيا)

أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - فيكتوريا بلزن (الجمهورية التشيكية)

ليون (فرنسا) - أولمبياكوس (اليونان)

روما (إيطاليا) - أتلتيك بلباو (إسبانيا)

براغا (البرتغال) - مكابي تل أبيب (اسرائيل)

توتنهام (إنكلترا) - قره باغ (اذربيجان)