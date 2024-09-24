نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي أمام واتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره نادي واتفورد اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر ضمن لقاءات كأس الرابطة.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم على ستاد الاتحاد ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية لهذه النسخة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وواتفورد مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة ومكةالمكرمة وقطر والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وواتفورد

وخصصت مجموعة قنوات بي إن سبورتس لنقل مباريات كأس الرابطة الإنجليزية وستنقل مواجهة مانشستر سيتي وواتفورد عبرها.