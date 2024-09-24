نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والعين في كأس خادم الحرمين الشريفين والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق العين، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات دور ال 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الاتحاد ضد العين في كأس الملك السعودي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي 2024-2025، مساء اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية، والسابعة 22:00 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعين في كأس الملك السعودي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة الاتحاد ضد العين في بطولة كأس الملك السعودي، عبر شبكة قنوات ssc السعودية باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات البطولة