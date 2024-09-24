نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر المقبلة أمام الوحدة في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق الوحدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر ضد الوحدة في دوري روشن السعودي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة النصر ضد الوحدة في الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 6:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، 7:20 بتوقيت أبو ظبي.

ونجح فريق النصر في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره الحزم، بهدفين مقابل هدف وحيد، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا