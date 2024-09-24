نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 24- 9- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر سبتمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل في جميع البطولات سواء في البطولات المحلية أو الدولية وتعد أبرزهم بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين.
أبرز مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين:
البكيرية – الهلال (6:35 مساء بتوقيت السعودية والمصري)
الاتحاد – العين (9 مساءًا بتوقيت السعودية والمصري)
الخلود – الشباب (9 مساءً بتوقيت السعودية والمصري)
مباريات الدوري الإسباني:
ريال مدريد – ديبورتيفو ألافيس (الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر)
مباريات كأس الرابطة (كاراباو):
تشيلسي – بارو (9:45 مساءً بتوقيت السعودية والمصري)
مانشستر سيتي ضد واتفورد (9:45 مساءً بتوقيت السعودية ومصر)
ويكيم واندررز – أستون فيلا (الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية ومصر).