نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.. مهمة سهلة لـ الهلال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستمر مواجهات الأندية السعودية بقوة بدور 32 من البطولة المحلية ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الحالي في كأس خادم الحرمين الشريفين بمشاركة الهلال والنصر والاتحاد بعد توديع أهلي جدة للمسابقة.
مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال ضد البكيرية 6:35.
الفتح ضد الجبلين 6:45.
الشباب ضد الخلود 9:00.
الاتحاد ضد العين 9:00.
القنوات الناقلة لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات
التردد: 12418.
معدل الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.