أحمد جودة - القاهرة - تستمر مواجهات الأندية السعودية بقوة بدور 32 من البطولة المحلية ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الحالي في كأس خادم الحرمين الشريفين بمشاركة الهلال والنصر والاتحاد بعد توديع أهلي جدة للمسابقة.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس خادم الحرمين الشريفين.. مهمة سهلة لـ الهلال في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة