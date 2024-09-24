نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات في تشكيل الهلال المتوقع أمام البكيرية بكأس الملك السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة البكيرية مساء اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 على ملعب "نادي البكرية" في دور الـ32 من كأس الملك السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد البكرية في كأس الملك السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال ضد البكرية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 7:35 مساءً بتوقيت الإمارات، 3:35 عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة البكرية في كأس الملك السعودي

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، خليفة الدوسري، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سافيتش، محمد كنو، ماركوس ليوناردو، مالكوم.

خط الهجوم: عبدالله الحمدان، ميتروفيتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد البكيرية في كأس الملك السعودي

تُذاع مباراة الهلال ضد البكيرية مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق عبد الله الغامدي.