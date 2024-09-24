موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الإسبانية عن موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 على ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3.

وفاز ريال مدريد على إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من الليجا كما فاز ديبورتيفو ألافيس على إشبيلية بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 14 نقطة في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز السادس برصيد 10 نقاط.

موقف ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

احتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 95 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 29 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر مباراة واحدة.

في حين احتل ديبورتيفو ألافيس المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 46 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 16 مباراة.