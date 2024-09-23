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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة النصر والحزم اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر والحزم اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس خادم الحرمين الشريفين 2024.. يشهد مساء اليوم الإثنين مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة السعودية، النصر والحزم، في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين. وتأتي هذه المباراة في وقت حرج بالنسبة للفريقين، حيث يسعى النصر تحت قيادة المدرب الجديد ستيفانو بيولي إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق نتائج إيجابية، بينما يأمل الحزم في تحقيق مفاجأة وإقصاء العالمي من البطولة.

مباراة النصر والحزم اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2024

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يدخل النصر المباراة وهو يضم في صفوفه نخبة من ألمع النجوم العالميين، أبرزهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين السعوديين المميزين. ويسعى العالمي إلى تحقيق الفوز والعبور إلى الدور التالي، من أجل مواصلة المنافسة على لقب البطولة.

من جهة أخرى، يأمل الحزم في تقديم مباراة قوية ومفاجأة الجميع، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية. ويدرك لاعبو الحزم جيدًا صعوبة المهمة التي تنتظرهم، ولكنهم عازمون على تقديم كل ما لديهم لتحقيق الفوز.

المواجهة بين النصر والحزم تعد من أهم المباريات في هذا الدور، حيث يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف. وستكون هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريقين، وسنرى أي منهما سيخرج منها منتصرًا.

موعد مباراة النصر والحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين

يشهد عشاق كرة القدم السعودية مواجهة نارية تجمع بين الحزم والنصر في إطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين. ستقام هذه المباراة المرتقبة اليوم، الموافق 23 سبتمبر 2024، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، وفي تمام الساعة 7:35 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين

وستكون قناة "SSC EXTRA 2 HD" على موعد لنقل هذه المباراة الحماسية التي تجمع بين فريقين يسعيان لتحقيق الفوز. وبفضل حقوق النقل الحصرية التي حصلت عليها القناة، ستبث المباراة مباشرة، مما يتيح لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية متابعة هذه المواجهة المرتقبة بسهولة.

تردد قناة SSC السعودية على النايل سات

التردد 12523 معامل الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

تشكيل النصر السعودي لمواجهة الحزم المتوقع

في حراسة المرمى نواف العقيدي في خط الدفاع إيمريك لابورت - محمد سيماكان - علي لاجامي في خط الوسط عبدالله الخيبري - أندرسون تاليسكا - أوتافيو مونتيرو في خط الهجوم ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أنخيلو جابرييل



