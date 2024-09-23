نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصارعة يشيد بتوجيهات القيادة السياسية ويقدم كشف حساب في بيان رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اشاد مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء محمد محمود وأعضاء المجلس بتويجهات القيادة السياسية وقرارات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على مسيرة الرياضة المصرية وتحقيق الأهداف المنشودة.



وقدم اتحاد المصارعة كشف حساب عن الفترة الماضية في بيان رسمي اليوم لتأكيد على أن اتحاد المصارعه من أعرق الاتحادات الوطنيه وأكثرها تحقيقًا للإنجازات الأولمبيه والعالميه والقاريه ووجود اللاعبين المصريين دائمًا في جميع البطولات والدورات الأولمبيه والعالميه والقاريه والأقليمية.

وجاء نص البيان كالتالي:

تأييد وتأكيد علي توجيهات فخامه الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه

- يشيد رئيس واعضاء الاتحاد المصري للمصارعه بقرارت فخامة السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسي وكل القرارت بمثابة حوكمه ومحافظه علي مسيرة الرياضه المصريه والسير في مسارها الصحيح والعمل علي رفعة الرياضه المصريه والوصول للهدف المنشود منها،، وهي تحقيق ميداليات أولمبيه وعالميه..

وهذا مايعمل عليه الاتحاد المصري للمصارعه الذي كان قريبًا من تحقيق ميداليتين اولمبيتين لولا سوء التحكيم والعنصريه.....

- فقد حصل اللاعب / عبداللطيف محمد احمد علي المركز الخامس في مباراته علي الميداليه البرونزيه وخسارته 2/1 نظرًا لاصابة اللاعب مع بداية الجوله الثانيه...

- وصول اللاعب / محمد علي السيد جبر إلى المربع الذهبي،،،وهو مفاجأه البطوله وخسارته في المباراه النهائيه له علي الميداليه البرونزيه بنتيجة 1/1 وتحقيق المركز الخامس،،، وهو ما يعكس اهتمام اتحاد المصارعه بكل اللاعبين وليس فقط لاعب أو لاعبين بعينهم دون غيرهم إلى جانب الاهتمام بعمل المعسكرات الخارجيه للاعبين مما أثر بالايجاب علي مستوي اللاعبين وتأهل عدد (11 ) لاعب ولاعبه من المصارعه ومنافسة مصر الدائمة مع معظم الدول العظمي في رياضة المصارعه وعمل حساب لها ولللاعبيها بين جميع دول العالم..

-ويشيد الاتحاد المصري للمصارعه رئيسًا واعضاء بالتوجه الرئاسي الذي يعكس اهتمام القياده السياسيه بالرياضه المصريه بمنظومتها المتكامله....

- واتحاد المصارعه من اعرق الاتحادات الوطنيه واكثرها تحقيًا للانجازات الاولمبيه والعالميه والقاريه ووجود اللاعبين المصريين دائمًا في جميع البطولات والدورات الاولمبيه والعالميه والقاريه والاقليميه...

- وقد حققت المصارعه المصريه في البطولات العالميه والقاريه والاقليميه عدد ( 248 )ميداليه في الثلاث سنوات الماضيه (2021 - 2024 ) منها عدد ( 10 ) ميداليات ببطولات العالم بمختلف المراحل العمريه وعدد ( 205) ميداليه متنوعه بالبطولات القاريه وعدد ( 9 ) ميداليه متنوعه بدورة العاب البحر المتوسط وعدد ( 18)ميداليه متنوعه بدورة الالعاب الافريقيه.....

- ويرفض الاتحاد المصري للمصارعه أي سلوك يخرج عن الروح الرياضيه ويؤثر علي سمعة مصر ولا يوجد اي شخص فوق القانون ( لاعبين - مدربين - حكام - اداريين )،،وان أي خروج عن المألوف سوف يقابل بحزم من قبل الاتحاد المصري للمصارعه،،، حيث أن الهدف الاسمي هو رفع اسم مصر ورايتها في المحافل الدوليه والاولمبيه....

- وسوف تشهد المرحله القادمه اتخاذ إجراءات عديده طبقًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من شأنها رفع المستوي الفني ،، ومنها استقدام خبراء اجانب من الصف الأول لتدريب الفرق القوميه وعمل دورات صقل لجميع المدربين المصريين وتصنيفهم وفقًا لتصنيفات الاتحاد الدولي للمصارعه،، وتكليف الخبراء الاجانب بالاشراف علي لاعبي الصفوه بالمشروع القومي للموهبه بوزراة الشباب والرياضه،، الأمر الذي يتوافق مع توجيهات معالي الاستاذ الدكتور / اشرف صبحي وزير الرياضه...



- ويشيد الاتحاد المصري للمصارعه بأي تعديلات تصلح لضخ دماء جديده في الاتحادات الرياضيه وتبادل الخبرات وإعداد اجيال من اهدافها السمو بالرياضه المصريه وترسيخ مبادئ الانتماء والولاء،، وذلك وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه.....

- ويؤكد الاتحاد المصري للمصارعه علي السير وفقًا لخطة وتوجيهات القياده السياسيه....

الاتحاد المصري للمصارعه