نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من برشلونة بعد إصابة تير شتيجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت إدارة برشلونة، على أولى قراراتها بعد إصابة الألماني تير شتيجن حارس مرمى الفريق الكتالوني خلال مواجهة فياريال والتي كسبها “البارسا” بنتيجة 5-1 ضمن منافسات الدوري الإسباني، أمس الأحد.

تأكد انتهاء موسم تير شتيجن مع فريق برشلونة، بعد تعرضه بتمزق كامل في وتر الرضفة بالركبة اليمنى.

برشلونة يبحث عن حارس جديد

أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بإن إدارة برشلونة قد قررت التعاقد مع حارس مرمى جديد يعوض غياب تير شتيجن، الذي سيبتعد عن الملاعب فترة طويلة.

ويبحث نادي برشلونة، عن حارس مرمى “حر” غير مرتبط بأي نادٍ في الفترة الحالية، لينضم إلى كتيبة المدرب الألماني هانسي فليك.

وارتبط اسم برشلونة في الساعات الأخيرة، بعدة حراس من بينهم الكوستاريكي كيلور نافاس والبولندي فوتشيك تشيزني وأنطونيو أدان، وكلاوديو برافو.