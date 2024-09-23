نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة خاصة من تريزيجيه لـ أحمد فتحي بعد اعتزاله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه النجم المصري محمود حسن ترزيجيه، لاعب فريق الريان القطري، رسالة خاصة لأحمد فتحي، لاعب فريق بيراميدز ومنتخب مصر السابق، بعد إعلانه اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

ونشر تريزيجيه عبر «ستوري» على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة تجمعه بفتحي وكتب: «ربنا يكرمك في خطوتك الجاية يا جوكر، تاريخ كبير ربنا يوفقك في الل جاي».

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واختتم أحمد فتحي مسيرته الكروية بشكل مميز، حيث ساهم في تتويج فريقه بيراميدز بلقب كأس مصر بعد الفوز على فريق زد في المباراة النهائية.

ويعتبر فتحي، من أبرز لاعبي كرة القدم في تاريخ مصر، وقد أُطلق عليه لقب "الجوكر"، نظرا لقدرته على شغل أماكن متعددة داخل المستطيل للأخضر.

وخلال فترة تواجده مع النادي الأهلي، حقق العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى إنجازاته مع منتخب الفراعنة والتتويج بكأس الأمم الإفريقية.