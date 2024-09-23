نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يتقدم على الحزم بهدف نظيف في الشوط الأول بكأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى مجريات الشوط الأول الذي جمع بين فريق النصر وفريق الحزم بتقدم العالمي بهد دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إكار منافسات كأس الملك السعودي.

وحل النصر ضيفَا على فريق الحزم في مباراة لحساب دور الـ 32، في المباراة الافتتاحية له، ضمن مباريات كأس الملك السعودي.

أحداث الشوط الأول

دخل لاعبو فريق النصر والحزم بحماس ورتم سريع من أجل إحراز هدف التقدم مبكرًا في شباك المنافس، وإنهاء الشوط الأول بتقدم.

ومع الدقيقة 16 من عمر اللقاء استطاع فريق النصر أن يسجل هدف التقدم ولكن جاء قرار حكم اللقاء بإلغاء الهدف وذلك بداعي وجود تسلل على ساديو ماني.

وفي الدقيقة 45+6 سجل ساديو ماني، مهاجم فريق النصر هدف التقدم في شباك الحزم.

وأطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول، دون أي أهداف بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشكيل النصر لمواجهة الحزم في كأس الملك السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، نواف بوشل، إيمريك لابورت ومحمد آل فتيل

خط الوسط: أنجيلو غابرييل، أوتافيو، ومختار علي

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، عبد الرحمن غريب وساديو ماني