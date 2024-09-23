نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير.. إصابة رودري بقطع في الرباط الصليبي وسيغيب حتى نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية إنجليزية، حجم إصابة رودري، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة "ESPN" الإسبانية، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة رودري بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى.

سيخضع رودري لمزيد من الاختبارات لتأكيد التشخيص، لكن التقارير الأولية تتجه نحو إصابته في الرباط الصليبي الأمامي، ومن المحتمل أن يحتاج إلى جراحة في برشلونة.

وكان قد خرج رودري من الملعب في الدقيقة 21 بعد التحام مع توماس بارتي، لاعب آرسنال، ولم يتمكن من مواصلة اللعب، حيث تم استبداله بماتيو كوفاسيتش في أول مباراة له هذا الموسم.

كما أضافت التقارير، أنه في حالة إثبات إصابة رودري بالرباط الصليبي، فسيكون موسمه انتهى مع السيتي، وسيغيب حتى نهاية الموسم الحالي.