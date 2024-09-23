نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف مفاجأة بشأن تأجيل كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشأن إمكانية تأجيل بطولة كأس السوبر المصري إلى ديسمبر المقبل.

وتقام البطولة بين أربعة فرق، الأهلي بطل الدوري، بيراميدز بطل كأس مصر، سيراميكا كيلوباترا بطل كأس الرابطة، والزمالك بدعوة من اتحاد الكرة، وتُقام المباريات في الإمارات.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في 18 أكتوبر بمواجهتي الأهلي مع سيراميكا والزمالك مع بيراميدز، على أن يلتقي الفائز من كل مباراة في النهائي.

وأشار شوبير خلال برنامجه الإذاعي، إلى أن الأهلي والزمالك ينتظرهم حدث رياضي كبير في السعودية يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى أجندة دولية من 7 إلى 15 أكتوبر تتضمن مباراتين لمنتخب مصر مع موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأكد شوبير أن فرص تأجيل السوبر المصري إلى ديسمبر مرتفعة جدًا، وذلك بسبب ضغط المباريات التي يواجه القطبين بالإضافة إلى منتخب مصر.