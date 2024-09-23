الرياضة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن تأجيل كأس السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى ومنتخب مصر السابق، عن مفاجأة بشأن إمكانية تأجيل بطولة كأس السوبر المصري إلى ديسمبر المقبل.

وتقام البطولة بين أربعة فرق، الأهلي بطل الدوري، بيراميدز بطل كأس مصر، سيراميكا كيلوباترا بطل كأس الرابطة، والزمالك بدعوة من اتحاد الكرة، وتُقام المباريات في الإمارات.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في 18 أكتوبر بمواجهتي الأهلي مع سيراميكا والزمالك مع بيراميدز، على أن يلتقي الفائز من كل مباراة في النهائي.

وأشار شوبير خلال برنامجه الإذاعي، إلى أن الأهلي والزمالك ينتظرهم حدث رياضي كبير في السعودية يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى أجندة دولية من 7 إلى 15 أكتوبر تتضمن مباراتين لمنتخب مصر مع موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأكد شوبير أن فرص تأجيل السوبر المصري إلى ديسمبر مرتفعة جدًا، وذلك بسبب ضغط المباريات التي يواجه القطبين بالإضافة إلى منتخب مصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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