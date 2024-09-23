الرياضة

بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن خروج محمد حمدي الظهير الأيسر من مباراة الجيش الرواندي في دوري الأبطال مصابا.

بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي

أوضح المنيري أن اللاعب خرج مصابا بسبب معاناته من التهابات شديدة في مفصل العانة وأسفل جدار البطن، وشارك بدلا منه زميله كريم حافظ.

المنيري أضاف أن الجهاز الطبي لنادي بيراميدز وضع لمحمد حمدي برنامجا علاجيا وتأهيليا يؤديه على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، على أمل تجهيزه للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية والمباريات.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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