نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف أسرار عدم انتقال سفيان رحيمي للأهلي.. موسيماني السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصح الإعلامي أحمد شوبير عن معلومات جديدة تتعلق بعدم انتقال اللاعب المغربي سفيان رحيمي إلى النادي الأهلي قبل عامين، رغم وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين.

وخلال حديثه الإذاعي، قال شوبير: "سألت سفيان عن سبب عدم انضمامه للأهلي، فأجابني: اسأل موسيماني."، وأوضح رحيمي أنه كان متحمسًا للعب للأهلي، ولكن الصفقة لم تتم.

وأشار شوبير إلى أن هناك تنافسًا في ذلك الوقت بين رحيمي والموزمبيقي لويس ميكيسوني، وأن موسيماني كان يفضل الأخير.

كما أكد أن القرار النهائي كان لموسيماني، الذي رفض التعاقد مع رحيمي، على الرغم من استعداد أمير توفيق لإتمام الصفقة.

وأكد شوبير أن رحيمي كان قريبًا من الانضمام للأهلي، لكن الرأي الفني كان له دور في عدم إتمام الصفقة.

يذكر أن رحيمي تألق مع نادي العين الإماراتي، حيث قاد الفريق للفوز بالدوري الآسيوي، وساهم أيضًا في فوز المنتخب الأولمبي المغربي بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

