نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة نسائية.. وادي دجلة يعتذر عن المشاركة في السوبر والجبلاية تبحث عن البديل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية بإعتذار عن المشاركة في كأس السوبر المصري لكرة القدم النسائية أمام توت عنخ آمون، والمحدد موعده يوم الخميس المقبل الموافق 26 سبتمبر الجاري بستاد بتروسبورت الساعة 4 عصرًا.

وجاء ذلك بعد رفض الاتحاد المصري لطلب وادي دجلة بتأجيل المباراة بسبب إخطاره قبل الموعد المحدد للمباراة بأربعة أيام فقط، وهو ما أعترض عليه مسئولو وادي دجلة والجهاز الفني للفريق.

ومن جانبه يبحث الاتحاد المصري لكرة القدم عن فريق بديل لوادي دجلة لإنقاذ السوبر المصري والخروج من مأزق إلغاء بطولة كأس السوبر المعلن عن موعدها خلال الساعات الماضية.