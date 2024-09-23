نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف مصير وائل رياض بعد تعيين ميكالي مدربا لمنتخب الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل موقف وائل رياض، المدرب السابق لمنتخب الشباب، بعد قرار اتحاد الكرة المصري تعيين روجيه ميكالي بدلًا منه.

وكان قد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، تعيين البرازيلي ميكالي، الذي كان مدربًا للمنتخب الأولمبي، نظرًا لخبرته وإمكاناته.

وفي حديثه الإذاعي، قال شوبير: "بعد إعلان تعيين ميكالي، ظهرت موجة من التعاطف مع وائل رياض، الذي حقق نتائج جيدة مع منتخب الشباب."

كما أضاف شوبير أنه تحدث مع وائل، مؤكدًا له أهمية احترام القرارات، مشيرًا إلى أن رياض سيتولى قيادة منتخب 2010، ورأى أن هذا القرار هو الأنسب لحماية وائل واكتسابه مزيدا من الخبرات.