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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي الأقرب للفوز على العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر القادم في كاس الانتركونتينتال بنسبة تتخطى الـ70%، مشيرًا إلى أن نجوم الفريق قادرين على تحقيق نتيجة جيدة في وسط جماهيرهم.

شبانة: الأهلي الأقرب للفوز على العين بنسبة 70%.. وهناك امكانية لقيد معلول قبل غلق باب القيد

وقال شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي قادر على الوصول إلى نهائي البطولة ومقابلة ريال مدريد في المواجهة الختامية التي تقام في الدوحة، وسيكون هناك دعم جماهيري كبير للأهلي في تلك المباراة".

وأضاف: "نجوم الأهلي قادرين على تحقيق نتائج جيدة في الانتركونتينتال، وهناك لاعبين جيدين في الفريق الأحمر على رأسهم يحيى عطية الله وإمام عاشور وأشرف داري ووسام أبوعلي وغيرهم".

وواصل: "الأهلي ينوي بقيد علي معلول في شهر يناير، وكل اللاعبين الأجانب سيتم الحكم عليهم بشكل كامل قبل الميركاتو الشتوي، وهناك أحاديث بدأت تتردد حول امكانية قيده الآن خصوصا مع امكانية عودته في شهر نوفمبر للملاعب، والاستعانة به في الانتركونتينتال".

وأكمل: "البعض بدأ يتحدث عن حزن علي معلول، وغيابه عن احتفالات بطولة الدوري المصري، والقرار في النهاية سيكون في يد مارسيل كولر، مع قرب عودته من الإصابة، وطالما سيتم قيده في يناير، فما المانع من قيده قبل غلق باب القيد في 25 أكتوبر".

