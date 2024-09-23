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أحمد جودة - القاهرة - وجه النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، رسالة خاصة لأحمد فتحي، لاعب فريق بيراميدز ومنتخب مصر السابق، بعد إعلانه اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

محمد صلاح يوجه رسالة خاصة لـ أحمد فتحي بعد اعتزاله

ونشر محمد صلاح عبر «ستوري» على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة تجمعه بفتحي وكتب: «أتمنى لك التوفيق فيما هو قادم يا فليبو».

وأنهى أحمد فتحي مسيرته الكروية بشكل مميز، بعدما ساهم في تتويج فريقه بيراميدز بلقب كأس مصر، عقب الفوز على فريق زد في المباراة النهائية.

ويعتبر فتحي، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، ولقب ب "الجوكر" نظرًا لتمكنه من اللعب بمهارة عالية في عدة مراكز، سواء في خط الدفاع أو الوسط.

خلال فترة لعبه مع النادي الأهلي، حقق العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري الممتاز، إلى جانب نجاحاته مع الفراعنة والتتويج ب كأس الأمم الإفريقية.

