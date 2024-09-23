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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن التحفيز والرغبة في إثبات الذات سلاح قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مواجهة كأس السوبر الإفريقي والتي تقام يوم 27 سبتمبر في الرياض، مشيرًا إلى أن المواجهة ليس لها معايير، لكن المستوى الفني للفريق الأبيض أمام الشرطة الكيني تسبب في حالة قلق لجماهيره.

شبانة: كولر جعل أندية إفريقيا تتمنى تسجيل هدف فقط في شباك الأهلي

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أداء الأهلي أمام جورماهيا مقنعا، يحيى عطية الله لاعب الأهلي من أفضل اللاعبين، وهو لاعب دولي وقادم من الدوري الروسي وسبق له ارتداء قميص الوداد المغربي، وتألقه شئ طبيعي، وهناك مشكلة بدأت تواجه الأندية الإفريقية في تسجيل هدف في شباك الأهلي".

وأضاف: "مارسيل كولر، أصبح محيرًا للأفارقة الذين فشلوا في زيارة شباك الأهلي، وحقق المارد الأحمر رقم قياسي بعدما وصل لـ1080 دقيقة دون أن تهتز شباكه، ولا يوجد جديد في التألق أمام جورماهيا، وأرى أن الأمر عادي، والأهلي أصبح من الأقوى قاريًا، وسينافسه على اللقب الترجي وصنداونز والرجاء المغربي، ومازيمبي الكونغولي من بعيد، وكذلك سيكون من الصعب وضع أي فريق آخر في المنافسة".

وواصل: "الأهلي سيواجه العين الإماراتي في بطولة كأس الانتركونتينتال، بعدما حقق رفاق هيرنان كيرسبو انتصارًا كبيرًا على أوكلاند سيتي، وستكون المواجهة قوية بين الطرفين يوم 29 أكتوبر، والعين سيواجه جمهور قوي، وهم السند الأول للفريق، وهو ما صرح به محمود الخطيب رئيس النادي".

وأكمل: "أصبح كل آمال أندية إفريقيا هي مجرد تسجيل هدف في شباك الأهلي، وهو نتاج عمل كبير من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والأهلي فريق جماعي وليس فريق اللاعب الواحد، وهو ما صنعه المدرب السويسري، وأي لاعب يُشارك في المباريات يقدم مستوى مميز، كما أنه يتخذ أي إجراء لصالح فريقه فقط".

وختم: "الأهلي قدم مستوى جيد، أمام جورماهيا، وكولر يستحق التحية والتقدير، ولادارة النادي والجهد المبذول، وكذلك الجماهير الأهلاوية".

