"الأفرو أسيوية " لقب جديد في انتظار الأهلي حال الفوز على العين الإماراتي

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أحمد جودة - القاهرة - ضرب العين الإماراتي موعدا ناريا مع الأهلي وذلك بعد الفوز على حساب أوكلاند سيتي بسداسية مقابل هدفين في افتتاحية بطولة كأس إنتركونتننتال 2024.

ويتواجه الفريقان في مرحلة الدور الثاني من البطولة، ليكون في انتظار الفائز من المواجهة التي تجمع بين بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي، بطل أمريكا الشمالية والتي ستقام الدوحة بتاريخ 11 ديسمبر القادم.

مواجهة الاهلي والعين تقام ضمن منافسات أطلق عليها الفيفا لقب "كأس إفريقيا - آسيا - الهادئ".

الفائز من هذه المباراة سيتأهل إلى دور كأس التحدي، حيث سيواجه الفائز من "ديربي الأمريكتين".





بطولة منتظرة

وينتظر الفائز بهذه المواجهة تتويجه ببطولة كأس إفريقيا - آسيا -المحيط الهادي، وهي أولى جوائز البطولة المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

موعد مواجهة الأهلي أمام العين الإماراتي

وتقام المواجهة المنتظرة في البطولة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي.



