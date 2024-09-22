نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل العين أمام أوكلاند سيتي في كأس القارات للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف العين الإماراتي بعد قليل نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية، حيث يشارك العين في البطولة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي بينما يعتبر أوكلاند سيتي النيوزيلندي حامل لقب دوري أبطال أوقيانوسيا.



الفرق المشاركة في كأس القارات للأندية 2024



العين الإماراتي: بطل آسيا

الأهلي المصري: بطل إفريقيا

ريال مدريد الإسباني: بطل أوروبا

باتشوكا المكسيكي: بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي النيوزيلندي: بطل أوقيانوسيا

بطل أمريكا الجنوبية: لم يحدد بعد



من المقرر أن يخوض العين المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: إيريك، فابيو كارودسو، ميشيل، تراوري

خط الوسط: بارك يونج، خالد البلوشي، بالاسيوس

خط الهجوم: سيغوفيا، سلابريا، سيكوبابا

