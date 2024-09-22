نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الإنتركونتيننتال 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي اليوم في كأس الإنتركونتيننتال 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - كأس الإنتركونتيننتال 2024.. يشهد عشاق كرة القدم في الوطن العربي والعالم مساء اليوم، حدثًا تاريخيًا بِإقامة النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية، والتي تجمع بين أبطال القارات المختلفة. وستكون المباراة الافتتاحية من نصيب نادي العين الإماراتي، بطل دوري أبطال آسيا، والذي يستضيف نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، على ستاد هزاع بن زايد.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة العين وأوكلاند من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي اليوم في كأس الإنتركونتيننتال 2024

قمة آسيوية أوقيانوسية تشتعل في هزاع بن زايد: العين يستقبل أوكلاند في افتتاح كأس القارات

تُعد هذه المواجهة قمة آسيوية أوقيانوسية بامتياز، حيث يلتقي فريقان يتمتعان بتاريخ حافل وإنجازات بارزة. يسعى العين الإماراتي، بقيادته المحلية والمحترفين أصحاب الخبرة، إلى تحقيق بداية قوية في هذه البطولة الجديدة والانطلاق نحو تحقيق اللقب القاري الأول من نوعه. من جانبه، يأتي أوكلاند سيتي، العائد إلى هذه البطولة للمرة الثالثة على التوالي، عازمًا على تقديم أداء قوي ومفاجأة الجميع.

تُعتبر هذه المباراة فرصة ذهبية لعشاق الكرة العربية لمشاهدة فريقهم المفضل، العين الإماراتي، وهو يخوض تحديًا جديدًا أمام فريق قوي من قارة أوقيانوسيا. كما أنها فرصة للاطلاع على مستوى كرة القدم في القارتين الآسيوية والأوقيانوسية، والتعرف على أبرز النجوم والأساليب الفنية التي يتميز بها كل فريق.

موعد مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي

تشهد سماء كرة القدم العربية مواجهة تاريخية بين العين الإماراتي وأوكلاند سيتي، وذلك في افتتاح بطولة كأس القارات للأندية. ستقام هذه المباراة الحماسية اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ستاد هزاع بن زايد. يعتبر هذا اللقاء حدثًا تاريخيًا لكرة القدم الإماراتية، حيث يسعى العين إلى تحقيق بداية قوية في هذه البطولة الجديدة، بينما يسعى أوكلاند سيتي إلى تمثيل قارة أوقيانوسيا بأفضل شكل.

القنوات الناقلة لمباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي

وستكون شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على موعد لنقل هذه المباراة الحماسية التي تجمع بين عملاقي القارتين الآسيوية والأوقيانوسية. وبفضل حقوق النقل الحصرية التي حصلت عليها الشبكة، ستبث المباراة مباشرة عبر قناة AD SPORTS 1، مما يتيح لعشاق كرة القدم في المنطقة العربية متابعة هذه المواجهة المرتقبة بسهولة، وذلك عبر استقبال القناة على قمر النايل سات بتردد 11411.

تشكيل العين الإماراتي لمواجهة أوكلاند سيتي

حراسة المرمى خالد عيسى خط الدفاع بندر الأحبابي، فابيو كاردوسو، كوامي أوتونى، إيريك خط الوسط بارك يونج، محمد عباس، بالاسيوس خط الهجوم كاكو، سفيان رحيمي، لابا كودجو



الفرق المشاركة في بطولة كأس القارات للأندية 2024