نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يكشف حقيقة اهتمامه بنجم باير ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، عن إمكانية التعاقد مع مهاجم باير ليفركوزن فلوريان فيرتز في عام 2025، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالفريق الحالي.

فرويند: فيرتز لاعب مميز ونتابع السوق عن كثب

وأضاف فرويند أن فيرتز لاعب مميز ويظهر أداءً رائعًا بجانب جمال موسيالا في المنتخب الوطني، لكنه أكد عدم إمكانية التنبؤ بما سيحدث في الأشهر المقبلة.

وأكد أيضًا أن إدارة بايرن ميونخ تتابع تطورات سوق الانتقالات عن كثب، وأنهم يركزون على تعزيز صفوف الفريق بصفقات مدروسة تعزز من قدراتهم التنافسية محليًا وأوروبيًا.

كما أشار إلى أهمية الاستقرار الفني والبدني للفريق، مشددًا على أن أي إضافة جديدة يجب أن تتماشى مع فلسفة النادي وطموحاته المستقبلية.