نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير بايرن ميونخ يؤكد اقتراب كيميتش من البقاء في صفوف البافاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، أن النادي يقترب من تجديد عقد الثنائي جوشوا كيميتش وليروي ساني.

مدير بايرن ميونخ يؤكد اقتراب كيميتش من البقاء

وقال فرويند لصحيفة "بيلد": "جوشوا وليروي لاعبان مهمان بالنسبة لنا، ونسعى جاهدين للاحتفاظ بهما. يجب أن يكون جوشوا أحد الوجوه الرئيسية للنادي في المستقبل".

وأضاف: "نحن سعداء بعودة ليروي، وهو في طريقه لاستعادة كامل جاهزيته. نحن نرغب في بقائهما معنا لفترة طويلة".

وأشار أيضًا، إلى أهمية الاستقرار داخل الفريق، موضحًا أن تجديد عقود اللاعبين الرئيسيين مثل كيميتش وساني يسهم في بناء قاعدة قوية للمستقبل.

كما أكد على أن إدارة بايرن ميونخ تسعى لتوفير الأجواء المناسبة لتعزيز أداء اللاعبين وتحقيق الألقاب، معربًا عن ثقته في أن استمرار الثنائي سيعزز من فرص النادي في المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.