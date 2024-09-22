نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاتحاد الأفريقي يعلن رسميًا موعد قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال والكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد إجراء قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، حيث يترقب الأهلي وبيراميدز والزمالك مصيرهم في هذا الدور، بالإضافة إلى انتظار تأهل المصري البورسعيدي.

وأكد الاتحاد أن القرعة ستقام يوم الاثنين 7 أكتوبر المقبل. وذكر البيان أن مراسم السحب ستبدأ بقرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، تليها قرعة دوري أبطال إفريقيا في الساعة الثانية ظهرًا.

سيكون هذا الحدث مهمًا جدًا للأندية المشاركة، حيث ستحدد القرعة توزيع الفرق في المجموعات، مما يؤثر على مسيرتها في البطولة.

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة جورماهيا الكيني، بينما عبر بيراميدز إلى الدور ذاته بعد تغلبه على الجيش الرواندي.

بينما على الجانب الآخر نجح نادي الزمالك، في الصعود إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما تغلب على فريق الشرطة الكيني، وينتظر فريق المصري البورسعيدي مواجهته الحاسمة ضد الأهلي الليبي.

