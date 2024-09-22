نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد في الكونفدرالية الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الملاعب الأفريقية العديد من المباريات النارية، اليوم الأحد الموافق 23-9-2024، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مسابقة الكونفدرالية.

وأبرز هذه المباريات، اللقاء الذي من المقرر أن يجمع بين المصري والهلال في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مباريات دوري أبطال إفريقيا