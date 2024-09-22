نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد في الكونفدرالية الأفريقية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تشهد الملاعب الأفريقية العديد من المباريات النارية، اليوم الأحد الموافق 23-9-2024، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مسابقة الكونفدرالية.
وأبرز هذه المباريات، اللقاء الذي من المقرر أن يجمع بين المصري والهلال في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
مباريات دوري أبطال إفريقيا
- الهلال ضد سان بيدرو في تمام الساعة 22:00.
- الجيش الملكي أمام المريخ في تمام الساعة 21:00.
- أسكو دو كارا ودجوليبا في تمام الساعة 19:00.
- ميلو وستاد أبيدجان في تمام الساعة 19:00.
- ساجرادا إسبرانسا وإينوجو رينجرز في تمام الساعة 17:30.
- مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية
- جاراف داكار وأراسينج كلوب ابيديجان في تمام الساعة 20:00.
- اتحاد العاصمة والملعب التونسي في تمام الساعة 20:00.
- أسيك ميموزا وكارا في تمام الساعة 19:00.
- المصري والهلال في تمام الساعة 19:00.
- إنيمبا وإيتوال فيلانتي في تمام الساعة 18:00.
- سانت إيلوي لوبوبو وبرافوس دو ماكيس في تمام الساعة 17:30.
- أوتوهو دويو وبلاك بولز في تمام الساعة 17:30.
- فيتا كلوب وستيلينبوش في تمام الساعة 17:00.
- سيمبا وأهلي طرابلس في تمام الساعة 16:00.
- ديناموز وأورابا يونايتد 16:00