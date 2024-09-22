نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة نانت ضد انجيه في الدوري الفرنسي.. ثبتها الآن بالمجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ييحث محبي الكرة العالمية وبالتحديد الفرنسية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت مع نظيره فريق أنجيه اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الحالي بستاد رايموند كوبا في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد أنجيه

وتنطلق صافرة بداية مباراة نانت وأنجيه مساء اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة السابعة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نانت المتوقع أمام أنجيه

حراسة المرمى: لافونت

خط الدفاع: دوفيرن، جان شارل، بالوا، اميان.

خط الوسط: شيريفيلا، ليبينانت، سيمون.

خط الهجوم: كاديويري، اوجستو، ابلين.

ترتيب نانت وأنجيه

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط بعد تحقيق فوزين وتعادل وخسر مرة بينما يأتي أنجيه في المركز السابع عشر برصيد نقطة حيث تعادل مرة وهزم بثلاثة ولم ينتصر.

القنوات الناقلة لمباراة نانت وأنجيه

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20500

القمر: AzerSpace 56°E

قناة AZ Tv

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20500

القمر: AzerSpace 56°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 1200 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E

