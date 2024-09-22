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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي وادي دجلة عن إتمام صفقة ضم المدافع التونسي سيف تقا من نادي الاتحاد السكندري، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد من دوري المحترفين 2024-2025.

وادي دجلة يضم المدافع التونسي سيف تقا قادما من الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر

جاء التعاقد مع تقا، الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، بناءً على رغبة المدير الفني محمد الشيخ، بهدف تعزيز خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقد لعب سيف تقا لعدة أندية بارزة، منها سيراميكا كليوباترا، والهلال الرياضي بالشابة، ونادي لانس الفرنسي، والإفريقي التونسي.

تعتبر صفقة سيف تقا هي الثامنة لنادي وادي دجلة هذا الصيف، بعد التعاقد مع مجموعة من اللاعبين مثل أبو النجا بونجا وزياد أسامة وباستن وسكولز وكوابينا وسعيد الونش وكمال أبو الفتوح.

فيما يتعلق بمباريات الدوري، أوقعت قرعة دوري المحترفين نادي وادي دجلة في مواجهة قوية أمام نادي طنطا في افتتاح الجولة الأولى للموسم الجديد.

