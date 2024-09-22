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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع أحمد دعدور، حارس مرمى بيراميدز السابق، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

الاتحاد السكندري يضم حارس بيراميدز السابق

جاء هذا التعاقد بعد توصية من سيد السويركي، مدرب حراس المرمى بالفريق، الذي أشاد بإمكانيات دعدور واقترح ضمه للجهاز الفني، والذي بدوره وافق على التعاقد.

فضل القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني للاتحاد، إضافة حارس ثالث إلى صفوف الفريق بجانب المهدي سليمان وصبحي سليمان، بينما قرر إعارة الحارس الشاب كابكا لاكتساب المزيد من الخبرات.

تعتبر صفقة تعاقد نادي الاتحاد السكندري مع أحمد دعدور خطوة استراتيجية لتعزيز قوة الفريق في مركز حراسة المرمى.

دعدور، الذي يمتلك خبرة كبيرة في الدوري المصري، سيضيف عمقًا وخبرة لخط الدفاع السكندري، ويسعى بابا فاسيليو رفقة الاتحاد لتقديم أداء قوي في الموسم المقبل والمنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الدوري.

وفي سياق متصل، يواصل الفريق تدريباته داخل المعسكر المغلق، ومن المقرر أن يختتم المعسكر يوم الخميس المقبل بمباراة ودية ضد فريق النصر الليبي.

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وتأتي المباراة الودية ضد النصر الليبي كفرصة مهمة لفريق الاتحاد لتجربة التشكيلة الجديدة واختبار التنسيق بين اللاعبين قبل بداية الموسم.

