صراع شرس بين ليفربول ومانشستر يونايتد لضم موهبة فولهام

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر فولهام، أنتوني روبنسون، في منافسة مع مانشستر يونايتد لتعزيز خط دفاعه.

صراع محتمل بين ليفربول ومانشستر يونايتد لضم موهبة فولهام

يحتاج كلا الفريقين إلى تدعيم الجهة اليسرى، حيث أن مانشستر يونايتد، الذي أنفق أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات، يعاني من غيابات بسبب إصابات بعض اللاعبين. لوك شاو لم يشارك في أي مباراة هذا الموسم بسبب إصابة، بينما لم يلعب تيريل مالاسيا منذ فترة طويلة.

دفع ذلك ديوجو دالوت للعب في مركز الظهير الأيسر، في حين يُعتبر روبنسون هدفًا أساسيًا لليونايتد قبل نافذة الانتقالات في يناير، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

ومع ذلك، يواجه يونايتد تحديًا من ليفربول، الذي يعتبر روبنسون بديلًا مناسبًا لأندي روبرتسون، الذي تعرض لإصابات عدة.

روبنسون، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، يمتلك خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث لعب 141 مباراة خلال السنوات الأربع الماضية. يُقدّر فولهام قيمة اللاعب بنحو 30 مليون جنيه إسترليني.

بالنظر إلى سجل إصابات روبرتسون مقارنة بشاو، قد يحصل روبنسون على فرص أكثر في مانشستر يونايتد. في الجهة الأخرى، يملك ليفربول البديل كوستاس تسيميكاس.

هذا وقد بدأ روبنسون الموسم بشكل ممتاز مع فولهام، حيث سجل تمريرتين حاسمتين في خمس مباريات. في المقابل، استعاد ليفربول عافيته بعد خسارته أمام نوتنغهام بفوز كبير 3-0 على بورنموث، حيث سجل لويس دياز هدفين قبل أن يضيف داروين نونيز هدفًا ثالثًا.