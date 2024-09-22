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أحمد جودة - القاهرة - أقال نادي شالكه، المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني، مدربه كاريل جيريرتس والمدير الرياضي مارك فيلموتس عقب نتيجة صادمة.

شالكة يجري تغييرات جذرية في النادي

وتقدم شالكه (3-0) على دارمشتاد، لكنه خسر (3-5)، وهي أحدث هزيمة تلقاها الفريق وسط هزائم مؤلمة في السنوات الأخيرة والتي كلفت العديد من المدربين والمديرين الرياضيين وظائفهم.

كان من المفترض أن يكون التعاقد مع البلجيكي فيلموتس في يناير الماضي، الذي يعد أحد أبطال شالكه عندما كان لاعبًا، أن يكون الخطوة الأولى في إعادة الفريق، الذي يمتلك شعبية كبيرة، للطريق الصحيح، لكنه رحل مع المدير الفني للفريق بعد مرور 6 مباريات فقط هذا الموسم.

وخسر شالكه في 4 مباريات وفاز بمباراة وحيدة من تلك المباريات؛ حيث يبدو أن الفريق سيواجه معاناة كبيرة هذا الموسم.

وكان قد تم تعيين جيريرتس في أكتوبر، لكن شالكه احتل المركز العاشر في دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

وقال ماتياس نيلمان الرئيس التنفيذي في بيان: "قرار الإدارة بعدم الاستمرار مع كاريل جيريرتس ليس مبنيًا فقط على عدم تحقيق النتائج المرجوة والخسارة أمام دارمشتاد، بل بسبب التطور السلبي بشكل عام في الأسابيع الأخيرة".

ومن المقرر أن يتولى جاكوب فيمبل، المدير الفني لفريق الشباب تحت 23 عاما، تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت.

كان رحيل فيلموتس بمثابة مفاجأة أكبر من رحيل جيريرتس.

وأضاف تيلمان: "في الأسابيع الأخيرة، أدركنا أن هناك وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالطريقة التي نريد بها تطوير شالكه".

وسيتولى مخطط الفريق بين مانجا مهام المدير الرياضي لحين إشعار آخر.