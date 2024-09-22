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أحمد جودة - القاهرة -

تواصل الصراع بين بوتافوجو وفورتاليزا في صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعد أن حقق كلاهما الفوز فجر اليوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين.

بوتافوجو وفورتاليزا يمددان صراعهما على صدارة الدوري البرازيلي

واكتسح فورتاليزا ضيفه باهيا 4 /1 في الوقت الذي حقق فيه بوتافوجو فوزا صعبا على ملعب فلومينينسي 1 /0.

وفي باقي المباريات فاز كورينثيانز على ضيفه أتليتيكو جويانيينسي 3 /0 وسبورت كلوب فيتوريا على ضيفه جوفينتود 1 /0.

ويتصدر بوتافوجو جدول الترتيب برصيد 56 نقطة من 17 انتصارا و5 تعادلات و5 هزائم، متفوقا بأربع نقاط على فورتاليزا الوصيف، الذي سجل 15 انتصارا مقابل سبعة تعادلات و5 هزائم.

وعلى ملعب ماراكانا، كانت مواجهة فلومينينسي مع ضيفه بوتافوجو في طريقها للانتهاء بالتعادل السلبي، لكن لويس هنريكي تقمص دور البطولة وخطف هدف الفوز القاتل لبوتافوجو في الوقت بدل الضائع.

وبملعب بلاسيدو أديرالدو كاستيلو، تقدم ماريو سيرجيو سانتوس بهدف لفورتاليزا في الدقيقة 28 لكن بعد دقيقتين فقط أدرك ايفيرالدو التعادل لباهيا، ثم سجل ماريو سيرجيو سانتوس الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني سجل توماس بوكيتينو الهدف الثالث لفورتاليزا في الدقيقة 80 لكن بعدها بأربع دقائق تعرض زميله خوسيه ويلسون للطرد، ورغم النقص العددي تمكن ريناتو كايزر من تسجيل رابع أهداف أصحاب الأرض قبل دقيقة واحدة من النهاية.