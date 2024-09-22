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أحمد جودة - القاهرة -

يرى الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن الفرص الكثيرة الضائعة في الشوط الأول ساهمت في تعادل فريقه مع مضيفه كريستال بالاس سلبيًا مساء السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تين هاج: أونانا برهن على أنه حارس رائع

وأثنى تين هاج على سيطرة لاعبي يونايتد وتحكمهم في إيقاع اللعب، كما أشاد بالحارس أندريه أونانا على التصديين المذهلين اللذين قام بهما في الشوط الثاني.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن تين هاج قوله "عندما لا نفوز لا أكون سعيدًا؛ كان يجب أن نفوز، لقد قمنا بافتراسهم في الشوط الأول، ويمكنني القول إن الشوط الثاني كان متوازنًا. كان يجب أن نسجل هدفًا أو هدفين في الشوط الأول".

وأوضح المدرب الهولندي "لقد أغلقوا المساحات في وسط الملعب، وقاموا بعدد من الهجمات المرتدة، وجدنا صعوبة في الاختراق، وفي المقابل قاموا بالركض في المساحات وشنوا هجمات مرتدة خطيرة، أندريه أونانا قام بتصديين رائعين أيضًا".

وأكد "مهمة حارس المرمى تكون صعبة في الوقت الذي تحتاج فيه لتألقه، دين هندرسون (حارس كريستال بالاس) قدم مباراة كبيرة للغاية وقام بعدد كبير من التصديات، أندريه أيضًا كان في المكان المناسب عندما احتجنا إليه، وقام بتصد بارع. الجميع يرون الآن كم هو حارس رائع، إنه سريع وردات فعله جيدة جدًا، وشاهدنا كيف برهن على ذلك بالتصدي الذي قام به في الشوط الثاني".

وختم "لقد قمنا بعمل كبير في التنظيم الدفاعي كفريق، عملنا أيضًا على جانب الضغط وجنينا ثمار هذا العمل؛ تحسن مردودنا أيضًا في جانب السيطرة والتحكم في الكرة، وهذا يصعب المهمة على المنافسين".