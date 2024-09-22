نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألفونسو ديفيز يتحدث عن مصيره مع بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكندي ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونخ الألماني، أنه لم يستقر بشكل كامل حتى الآن علي خطوته القادمة، سواء بالتجديد للبافاري أو الرحيل.

ألفونسو ديفيز: أنا ألعب هنا في بايرن ميونيخ الآن وهذا ما أركز عليه

وقال ألفونسو ديفيز في تصريحات صحفية، لصحيفة "بيلد"، "تركيزي الكامل ينصب على هذا الفريق، أنا ألعب هنا في بايرن ميونيخ الآن وهذا ما أركز عليه، أريد الفوز في كل مباراة. ولهذا السبب لا أفكر في الأمر في الوقت الحالي، بغض النظر عما إذا كنت سأبقى أو أغادر النادي، سأحمل هذا النادي دائمًا في قلبي".

وعندما سُئل عما إذا كان تمديد العقد لا يزال ممكنًا مع فريقه، أجاب نجم البافاري: "هذا سؤال جيد، سيتعين عليك التحدث مع وكيل أعمالي حول هذا الموضوع، تركيزي الآن هو الفوز في كل مباراة، لا أفكر في الموضوع الآخر الآن."

وينتهي عقد الظهير الكندي ألفونسو ديفيز البالغ من العمر 23 عاما، مع بايرن ميونخ مع نهاية الموسم الحالي.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي وجود اهتمام من جانب العديد من الأندية الأوروبية وعلي رأسهم ريال مدريد الإسباني لضم ديفيز، في الميركاتو الصيفي القادم.