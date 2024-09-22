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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد إنطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية موسم 2024-2025، حيث ينطلق يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر المقبل.

رسميًا.. 4 أكتوبر إنطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية

وأسفرت قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية عن المباريات التالية في الجولة الاولى:

الزمالك × الاهلي

المقاولون × الأميرية

المصري × زد اف سي

وادي دجلة × الطيران

مودرن سبورت × بالم هيلز

المعادي واليخت × توت عنخ آمون

إتحاد بسيون × البنك الاهلي

الاتحاد السكندري × بيراميدز

دلفي × أنبي

الجونة باي

وتقام مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية على طريقة دوري من دور واحد، ثم يتم تقسيم العشر فرق الأولى للمنافسة على لقب الدوري والتسعة فرق الأخيرة للمنافسة على البقاء في الدوري الممتاز في الدور الثاني

