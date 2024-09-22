انت الأن تتابع خبر تحرك رسمي.. صفقة مدوية في الزمالك لتدعيم خط الدفاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، إلى مواصلة تدعيم الفريق بصفقات قوية، خلال الفترة الحالية، وذالك بعد تأهل القلعة البيضاء إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، بعد فوز الفريق ذهابا وإيابا، على فريق الشرطة الكيني، بثلاث أهداف لهدف وحيد، في مجموع اللقائين.

خط دفاع الفريق صداع في رأس مجلس الإدارة..