انت الأن تتابع خبر تحرك رسمي.. صفقة مدوية في الزمالك لتدعيم خط الدفاع والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، إلى مواصلة تدعيم الفريق بصفقات قوية، خلال الفترة الحالية، وذالك بعد تأهل القلعة البيضاء إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية، بعد فوز الفريق ذهابا وإيابا، على فريق الشرطة الكيني، بثلاث أهداف لهدف وحيد، في مجموع اللقائين.
خط دفاع الفريق صداع في رأس مجلس الإدارة..
- بين مصدر من داخل النادى، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، يتحرك نحو خطوة تدعيم الفريق الأبيض بصفقة من العيار الثقيل.
- وضح المصدر، أن نادي الزمالك، يتحرك نحو طلب التعاقد مع اللاعب «أحمد كالوشا »مدافع فريق إنبي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
- بين المصدر، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول، أبدى رغبتة في ضم مدافع مميز في الوقت الحالي، نظرا للمشاركة في كافة البطولات، خلال الموسم الكروي الحالي.
- وقد أكد المصدر، أن مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن حسين لبيب، يتفاوض حاليا مع إدارة فريق إنبي، على المقابل المادي للحصول على خدمات اللاعب « أحمد كالوشا» في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.