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أحمد جودة - القاهرة - تجرع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أول هزيمة له مع فنربحشة التركي بالسقوط 1-3 أمام غلطة سراي في قمة الدوري التركي.

مورينيو يخسر قمة الدوري التركي

وكان فنربخشة يخوض المواجهة دون أن يتجرع لأي هزيمة، لكن تألق الحارس الأوروغواياني لغلطة سراي، فرناندو موسليرا، حال دون استكمال مشوار النتائج المميزة.

وتعد الهزيمة هي الأولى لفنربخشة في الدوري مقابل أربعة انتصارات وتعادل، في حين واصل غلطة سراي تحقيقه للعلامة الكاملة بانتصاره السادس تواليا في المسابقة.

تقدم الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش لجالاتا سراي (ق20) بتسجيله لهدف بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف البلجيكي ديريس ميرتينز الهدف الثاني للضيوف (ق28) بعدما استقبل الكرة من فيكتور أوسيمين، ثم يستكمل البرازيلي جابرييل سارا الثلاثية (ق60) من تمريرة للأوروجوائي لوكاس توريرا.

وبعدها قلص فنربخشة النتيجة بهدف من ركلة جزاء سجلها البوسني إدين دجيكو (ق63).

وبهذه النتيجة يبتعد فنربخشة بخمس نقاط عن غلطة سراي صاحب الصدارة.