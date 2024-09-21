بقيادة صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بورنموث في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وبورنموث في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيلير

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، ريان جرافينبيرش

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد بورنموث مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.