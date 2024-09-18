بروسيا دورتموند يقضي على آمال كلوب بروج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني في الفوز على نظيره نادي كلوب بروج في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة مباراة بروسيا دورتموند وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة بروسيا دورتموند وكلوب بروج في دوري أبطال آوروبا



فاز بروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة على نظيره نادي كلوب بروج في اللقاء الذي احتضنه ملعب يان بريدل من عمر دوري أبطال أوروبا.

وافتتح جيمي بينو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند التسجيل في الدقيقة السادسة والسبعون من عمر المباراة وبمساعدة من امري تشان.

وأردف بينو بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثمانين من عمر الشوط الثاني لصالح فريقه بروسيا دورتموند من خلال تمريرة حاسمة مررها له نميشا.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل سيرهو جيراسي نجم بروسيا الهدف الثالث ليقضي على آمال كلوب بروج.

وأطلق حكم المباراة صافرته بعدما احتسب ثماني دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع معلنًا فوز بروسيا بثلاثية نظيفة.