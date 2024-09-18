نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الشرطة الكيني: الزمالك فاز علينا بالحظ وسيخسر في الإياب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مونجا نيالي، رئيس نادي الشرطة الكيني، عن ثقته في قدرة فريقه على المنافسة بقوة أمام الزمالك في مباراة الإياب من دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025.

وأوضح أن الزمالك كان محظوظًا بالفوز بهدف نظيف في لقاء الذهاب، لكن فريقه يطمح للفوز في مواجهة الإياب.

وأضاف نيالي أن فريقه قدم أداءً جيدًا، خاصة في الشوط الثاني من مباراة الذهاب، مما يعزز ثقته في قدرته على منافسة الزمالك في كل الجوانب خلال المباراة القادمة.

كما أبدى فخره بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه، مشيرًا إلى أن فريقه كان يستحق تسجيل هدفين على الأقل لولا غياب التوفيق.

واختتم نيالي تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه سيبذل قصارى جهده للفوز على الزمالك، مشددًا على أن الانتصار سيمنحهم الدافع لمواصلة المشوار والمنافسة على اللقب.

جدير بالذكر أن الزمالك يكفيه التعادل السلبي للتأهل إلى دور المجموعات، بينما التعادل الإيجابي يصب في مصلحة الشرطة الكيني.

المباراة ستقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.