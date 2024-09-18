التعادل يحكم موقعة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سلبيًا مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

أحداث مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أطلق كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 27 تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت في الشباك من الخارج.

وسدد إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 35، تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

وصوب ماركوس تورام لاعب إنتر ميلان في الدقيقة 41، تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة 76؛ سدد هنريك مخيتاريان لاعب إنتر ميلان، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بشكل قريب أعلى العارضة.

وأرسل جفارديول لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 89، عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها إلكاي جوندوجان برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن أمسك بها الحارس يان سومير بثبات.