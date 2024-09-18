طارق رضوان: الكونفدرالية هذا الموسم مختلفة عن الموسم الماضي.. وعبد الله السعيد مثال يحتذى به

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي طارق رضوان والمتخصص في الكرة الأفريقية عن رؤيته لمشوار الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، موجهًا رسالة للفريق قبل مباراة العودة أمام الشرطة الكيني المقرر لها الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 من البطولة.

طارق رضوان: الكونفدرالية هذا الموسم مختلفة عن الموسم الماضي

وقال طارق رضوان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع أحمد علي: "بطولة الكونفدرالية هذا الموسم مختلفة تمامًا عن الموسم الماضي.. نسخة الكونفدرالية هذا الموسم بها عدة أندية قوية عكس الموسم الماضي".

وأضاف: "بطولة الكونفدرالية بها 8 فرق في منتهى القوة.. والزمالك يحتاج لتركيز أكبر..مباراة الشرطة الكيني هى البداية الفعلية لموسم الزمالك لذلك من الطبيعي أن تكون الحالة البدنية غير مكتملة".

وتابع: "عبدالله السعيد مثال ونموذج يحتذى به.. ويستطيع الإستمرار في الملاعب دون النظر إلى تقدمه في السن.. نتيجة الفوز بهدف نظيف جيدة وسط الظروف التى عانى منها الزمالك في المباراة".

وأردف: "الزمالك مطالب بالحذر ونسيان نتيجة مباراة الذهاب..لا نستطيع الحكم على صفقات الزمالك قبل ظهورهم في المباريات الرسمية وأنحاز دائمًا لأي لاعب ما دام يحمل الصفة الدولية".

ويرى طارق رضوان أن قرار الزمالك بعدم المشاركة في كأس مصر بالأساسيين صحيح مليون في المائة لأنه كان من الضروري منح اللاعبين راحة قبل بداية الموسم الجديد للحفاظ على حالتهم البدنية.

وأشار طارق رضوان إلى أنه يتمنى حصول حسام أشرف على الفرصة لأنه لاعب متميز وكذلك أحمد محمود.. مؤكدًا أنه لا يجب التفريط في أي عنصر دولي داخل الزمالك حتى لاعبي المنتخب الأولمبي والشباب.

وأتم: "مباراة السوبر الأفريقي لن تكون سهلة على الزمالك والأهلي.. كونراد ميشالاك وبنايتك وعمر فرج يحتاجون للوقت للإنسجام مع الزمالك".