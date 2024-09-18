نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج الاختبارات البدنية للحكام وأبرز العائدين في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر فعاليات الاختبارات البدنية الخاصة بالحكام وذلك استعدادا للموسم الجديد في الدوري المحلي ووسط ترقب كبير للنتائج.

و بدأت الاختبارات منذ الخميس الماضي في منطقة الإسكندرية، مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية والتي شهدت اجتياز 209 حكم من أصل 231 حكما، تفوق 91 حكمًا للساحة من أصل 104 حكم، وتفوق 118 من أصل 127 مساعد.



وفي استاد الإسماعيلية أجريت الاختبارات لست مناطق وهم الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، سيناء، دمياط، والتي شهدت اجتياز 110 حكما من أصل 148

استطاع 48 حكما للساحة اجتياز من أصل 60 حكما و62 مساعد من أصل 68 مساعد.



وفي ثالث أيام الاختبارات بمنطقة الصعيد والتي شملت أسوان، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسيوط، الوادي الجديد والذي اجتاز فيها 81 حكما من أصل 106 حكم

اجتاز فيها 31 حكما للساحة من أصل 46، واجتاز 50 مساعد من أصل 60 مساعد.

بينما أجريت الاختبارات اليوم في منطقة بني سويف والمنيا الفيوم والتي استطاع اجتازها 42 حكما من أصل 59 حكما استطاع 14 حكما للساحة الاجتياز اليوم من أصل 21 حكما واجتاز 28 مساعد من 38 مساعد.

أبرز الحكام العائدة للموسم الجديد

ويستقبل الموسم الجديد بعض العناصر الغائبة أبرزها محمود عبد السميع لولي، مودي الكيال، وأخيرا محمد الحنفي بعد اجتيازه في اختبارات اليوم.

موعد اختبارات منطقة القاهرة والجيزة

تنطلق غدا اختبارات منطقة القاهرة والجيزة في نادي النصر الرياضي والذي يشارك فيها حكام الساحة غدا بينما يشارك الحكام المساعدين الجمعة المقبلة