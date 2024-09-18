نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع برشلونة يبدي إعجابه بـ موناكو.. ويمدح مدربه.. وينتقد نظام دوري أبطال اوروبا الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدي المدافع الفرنسي جول كوندي، لاعب برشلونة الإسباني، إعجابه بفريق موناكو، مؤكدا أن المباراة ستكون صعبة علي الناديين.

جول كوندي: نحن بحاجة إلي التنظيم والتواصل بشأن كثرة المباريات

ويواجه برشلونة نظيره موناكو، غدًا الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، علي أرضية ملعب لويس الثاني، ضمن فعاليات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وتحدث الفرنسي جول كوندي، في المؤتمر الصحفي لمباراة موناكو، قائلًا "أتابع الدوري الفرنسي، إنها بطولة تجذبني ولدي العديد من زملائي هناك، لقد تابعت موناكو وأحب الطريقة التي يلعبون بها، إنهم مكثفون ولديهم فريق شاب، ستكون مباراة صعبة وسنخوضها بثقة".

وأضاف مدافع برشلونة "من الصحيح أننا سنتعلم من أخطائنا ضد موناكو في غامبر، نحن في حالة جيدة ولكنهم كذلك أيضًا، تنتظرنا مباراة صعبة".

وأكمل كوندي حديثه، قائلًا "في العام الماضي خرجنا من ربع النهائي، لكن هذا العام نريد المزيد".

وأوضح "الطاقم الجديد لديه طريقة جديدة للعمل، لا ينبغي لنا أن ننتقد طريقة عمل الطاقم السابق، نحن نعمل بشكل مختلف الآن، يطلب المدير كثافة في جميع الأوقات في التدريب وأعتقد أن هذا ينعكس على أرض الملعب".

وأفاد "أنا قلب دفاع، أحب التحدي والتحسن، بغض النظر عن المكان الذي يضعونني فيه، أحاول تقديم أفضل ما لديّ للأداء، الفريق وأنا نمر بلحظة جيدة، لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كانت هذه أفضل لحظة مررت بها في برشلونة، لكنني أشعر أنني بحالة جيدة للغاية وسعيد للغاية، وعلينا أن نستمر على هذا النحو".

وأكد مدافع منتخب فرنسا " الفريق يفهم جيدًا ما يريده المدرب، الفريق بأكمله يعمل بشكل جيد للغاية، والمهاجمون يضغطون على أقرب خط المرمى وهذا يسمح لنا بالسيطرة على المباراة بشكل أكبر والحصول على المزيد من الفرص".

وعن زميله الإسباني لامين يامال، قال مدافع برشلونة "لامين جيد جدًا في العمل في الدفاع ويساعدني كثيرًا، صحيح أنني أحيانًا أصححه لأنني أمتلك خبرة أكبر في الدفاع وأنا أكبر منه سنًا، لكن التواصل جيد للتحسين".

وبسؤاله عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا، أجاب جول كوندي "أتفق مع رودري، كل عام نخوض المزيد من المباريات ووقت أقل للراحة، لا أحد يستمع إلينا، سيأتي وقت نضطر فيه إلى الإضراب، نحن بحاجة إلى التنظيم والتواصل بشأن عبء المباريات، في بلدان أخرى توجد نقابات، نحتاج إلى منظمة تجمع اللاعبين حتى تكون الرسالة أكثر قوة".