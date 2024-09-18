نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتجه إلى الدوري الإنجليزي لتدعيم صفوفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضع نادي ريال مدريد في صيف 2025 نصب عينيه التعاقد مع أربعة من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي، في إطار سعيه لتعزيز صفوف الفريق بأفضل المواهب العالمية لضمان استمراره في القمة.

وفقًا لتقرير من موقع فوتبول إسبانيا، يتصدر قائمة اهتمامات ريال مدريد لاعب الوسط الإسباني رودري من مانشستر سيتي، والذي يُعتبر من أبرز اللاعبين العالميين ويُرشح دائمًا لجائزة الكرة الذهبية.

كما ينظر النادي إلى الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، كأحد الأهداف الرئيسية.

إضافة إلى ذلك، يهدف ريال مدريد إلى التعاقد مع مدافعي شمال لندن، كريستيان روميرو من توتنهام وويليام ساليبا من أرسنال.

ستظهر الأيام المقبلة مدى قدرة ريال مدريد على إتمام هذه الصفقات الكبيرة، حيث من المتوقع أن تكون عملية التفاوض صعبة في ظل المنافسة الشديدة.