نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرغب في التعاقد مع مدافع بيراميدز.. وعيد يطلب 10 ملايين للإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط نادي الزمالك للتعاقد مع أسامة جلال، مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم خط دفاع الأبيض بالموسم الجديد.

وطلب ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز الحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه من أجل الموافقة على إعارة لأسامة جلال إلى الزمالك لموسم واحد.

في سياق آخر، رفض نادي المصري طلب الزمالك للاستغناء عن مدافعه باهر المحمدي، وذلك بسبب تمسك مدرب الفريق علي ماهر ببقاء اللاعب.

وضع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الزمالك، أسامة جلال في مقدمة اختياراته لتعزيز الدفاع خلال الصيف الجاري.

كما أبرم الزمالك عدة صفقات في فترة الانتقالات الحالية، بما في ذلك التعاقد مع الخماسي المغربي محمود بنتايك، الفلسطيني عمر فرج، محمد حمدي، السنغالي سيدي ندياي، والبولندي كونراد ميشالاك.

ويستعد الزمالك لملاقاة الشرطة الكيني يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، بعد أن انتصر على الفريق الكيني بهدف نظيف سجله عبد الله السعيد في مباراة الذهاب.