نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانسي فليك يكشف سر قوة الفريق.. ويزف خبرا سارا لجماهير برشلونة بعودة الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا علي نظيره موناكو الفرنسي، غدًا الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

مدرب برشلونة: لاماسيا هي هوية هذا النادي

وتحدث الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي للمباراة، قائلًا، " الهزيمة 3-0 في جوان جامبر في مواجهة ودية استعدادا لبداية موسم، لا توجد مقارنة، إنها مباراة مختلفة، هناك لاعبون آخرون، كلا الفريقين أكثر خبرة، يعرف اللاعبون ما أتوقعه منهم، نحن واضحون بشأن ما نريد القيام به ويعرف اللاعبون أيضًا ما يجب عليهم فعله".

وأضاف المدرب الألماني " الظهور الأول في دوري الأبطال؟ لقد أظهرنا مدى جديتنا، حدث ذلك في جيرونا، لقد عانوا تحت ضغطنا، سنواجه غدًا فريقًا جيدًا، لقد تغلبوا علينا في جامبر، لكننا في دوري أبطال أوروبا والجميع مستعدون".

وعن عودة الثنائي الإسباني أنسو فاتي وجافي من الإصابة، قال فليك "أنسو فاتي جاهز للعب، إنه متاح للعب لمدة 45 دقيقة، لكنني لن أقول ما قد يكون مركزه، سنرى عندما يكون على أرض الملعب غدًا، إنه يستمتع باللعب والتسجيل وهذا ما نحتاجه، لاعبون يسجلون الأهداف، جافي أيضًا، على الرغم من أنه لم يصل إلى 100% ".

وواصل مدرب برشلونة حديثه، قائلًا "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد وهذه هي الفكرة، نحن نؤدي بشكل جيد، ونضع ضغوطًا، والتزام اللاعبين جيد جدًا، بدأنا بلاعبين صغار جدًا وشيئًا فشيئًا نرفع المستوى، نستمتع بكل يوم".

وأختتم هانسي فليك حديثه، قائلًا، "ما يمكنني قوله هو أن لدينا موقفًا يتعين علينا قبوله، لاماسيا هي هوية هذا النادي، يجب أن يكونوا فخورين جدًا بما يفعلونه، لدينا لاعبان يبلغان من العمر 16 و17 عامًا، هذه أخبار جيدة، إنه مهم بالنسبة لنا، لكن يتعين علينا تحسين".